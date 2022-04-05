«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
31.03.2022 в 08:55
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2022
«Ночует с курицами и отказывается мыться». Жители Аксёново спасли раненого лебедя
В Березниках обрушились козырьки сразу двух подъездов жилого дома
По факту избиения школьницы в Березниках возбуждено уголовное дело
В Лысьвенском районе произошло ЧП на магистральном газопроводе
В Прикамье будут судить вымогателей, забравших у бизнесменов более 3 млн рублей
Дом Мешкова приглашает пермяков на новую выставку
В МФЦ можно подать заявку на догазификацию
В Прикамье за сутки выявлено менее 300 заболевших коронавирусом
Продолжает работу горячая линия для родителей будущих первоклассников
Согласован колерный паспорт авиационного техникума им. Швецова
Пермяки отправят гуманитарный груз жителям Донбасса
В Березниках устанавливают обстоятельства драки подростков
Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей
Музеи-победители краевого конкурса приступили к реализации своих проектов
В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
В Пермском департаменте транспорта прошла экскурсия
В Рабочем поселке на какое-то время могут изменить параметры теплоподачи
Синоптики: паводок может начаться на следующей неделе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022
Стали известны объекты, за благоустройство которых смогут проголосовать жители Перми
Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Березниках устанавливают обстоятельства драки подростков
Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей
Музеи-победители краевого конкурса приступили к реализации своих проектов
В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
В Пермском департаменте транспорта прошла экскурсия
В Рабочем поселке на какое-то время могут изменить параметры теплоподачи
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022
Стали известны объекты, за благоустройство которых смогут проголосовать жители Перми
Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег
"Сила слова". Лучший бой - тот, который не состоялся
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