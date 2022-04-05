В Березниках устанавливают обстоятельства драки подростков
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Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей
Музеи-победители краевого конкурса приступили к реализации своих проектов
В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
В Пермском департаменте транспорта прошла экскурсия
Дома Рабочего поселка на какое-то время могут отключить от отопления
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022
Стали известны объекты, за благоустройство которых смогут проголосовать жители Перми
Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег
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