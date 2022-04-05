Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей

5 апреля в Пермском крае для предпринимателей малого и среднего бизнеса начинается прием заявок на конкурсный отбор бизнес-проектов на предоставление субсидии по возмещению части затрат. Об этом сообщили в региональном Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства.Основными условиями получения субсидии являются создание новых рабочих мест при реализации поддерживаемых проектов, прирост среднесписочной численности штатных работников и увеличение оборота (выручки). Конкурсный отбор в регионе проходит среди субъектов МСП, работающих в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, туризма, гостиничного бизнеса, гостеприимства, а также в переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) уже в пятый раз. В этом году бюджет конкурса увеличен до 150 млн руб.Дата окончания приема заявок и документов – 4 мая 2022 года. Их необходимо предоставить в Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 313.Консультации по телефонам можно получить в рабочие дни по номерам:Новоселова Ольга Александровна, телефон: +7 (342) 270 01 95;Михалицына Наталья Геннадьевна, телефон: +7 (342) 270 02 76;Ни Ксения Александровна, телефон: +7 (342) 270 02 73;Маликова Анна Сергеевна, телефон: +7 (342) 270 02 75.