← В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей →
Музеи-победители краевого конкурса приступили к реализации своих проектов
Плиты - одна из основных продукций Добрянского металлургического завода.
Сотрудниками музея решили организовать передвижную выставку, с которой поедут по школам Добрянского округа, заедут в деревни и сёла. С собой возьмут лучшие экспонаты.
Даниил Луговской, научный сотрудник Добрянского историко-краеведческого музея: "Вот, например, один из них - это вафельница, которая была сделана на заводе руками рабочих".
Со своим проектом сотрудники Добрянского музея заявились на конкурс, направленный на модернизацию музейного дела, который реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края. И оказались одними из 19 победителей. Передвижная выставка начнет действовать уже в этом году.Еще одним победителем стал музей в посёлке Ильинский. Кстати, здесь реализовывать проект будут в только что отремонтированном здании по нацпроекту «Культура».
Восстановили исторический облик здания, которое последние 20 лет было заброшено. Здесь, начиная с 19 века, показывал спектакли первый в Прикамье любительский театр. Здесь построили сцену с новым оборудованием. Будет зал на 50 мест. И музей, посвященный истории Ильинского театра, откроют по проекту модернизации музейного дела.
Вера Рябкова, заместитель по социальным вопросам главы администрации Ильинского округа: "Будут рассказываться и актерские династии в этой экспозиции, и история самого здания, история театра, какие спектакли ставились. Это один из немногих конкурсов, который позволяет создавать экспозиции. Очень рады, что Министерство культуры нас поддерживает".
По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, задача – создавать равные условия для жизни во всех территориях региона, в том числе, чтобы у людей появлялись новые возможности для культурного развития. Конкурс музеев, который проводит Центр по реализации проектов культуры, дает возможность воплощать идеи, не только создавая экспозиции. К примеру, в Гайнском учреждении культуры этим летом проведут детский фестиваль с мастер-классами по народным искусствам и ремеслам.
Анна Онькова, экскурсовод Гайнского краеведческого музея: "У нас есть «7 чудес» - это рукотворные и природные объекты. У нас создается сейчас аудиогид «7 чудес Гайнского округа».
Все проекты-победители должны быть реализованы до конца 2022 года. Результат работы прошлого года в посёлке Ильинский - новая экспозиция в музее, посвященная истории сотрудников правления Пермских имений Строгановых.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
В Пермском департаменте транспорта прошла экскурсия
Дома Рабочего поселка на какое-то время могут отключить от отопления
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022
Стали известны объекты, за благоустройство которых смогут проголосовать жители Перми
Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег
"Сила слова". Лучший бой - тот, который не состоялся
В Перми на площади Ветеранов прошел митинг-концерт
Пермяки жалуются на гигантские лужи
В трех районах Перми появится более 70 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора
Добавить комментарий: