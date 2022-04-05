Музеи-победители краевого конкурса приступили к реализации своих проектов

Победители конкурса среди музеев Пермского края приступили к реализации своих проектов, отмеченных высоким жюри. Бюджетные средства выделяются на модернизацию данных учреждений, но чтобы подстегнуть еще и творческую составляющую - было придумано это состязание идей. Всего по итогам прошлого конкурса объявлено 20 победителей. В их числе - Добрянский историко-краеведческий музей, музей в посёлке Ильинский, Гайнский краеведческий музей.На территории Добрянского завода действовало 14 цехов. Здесь выплавляли медь и производили изделия из чугуна на протяжении двух веков. Сегодня завод - уже история. Все, что от него осталось, хранится на музейных полках. Территории, где стояли цеха, сейчас на дне Камы.Плиты - одна из основных продукций Добрянского металлургического завода.Сотрудниками музея решили организовать передвижную выставку, с которой поедут по школам Добрянского округа, заедут в деревни и сёла. С собой возьмут лучшие экспонаты.Даниил Луговской, научный сотрудник Добрянского историко-краеведческого музея: "Вот, например, один из них - это вафельница, которая была сделана на заводе руками рабочих".Со своим проектом сотрудники Добрянского музея заявились на конкурс, направленный на модернизацию музейного дела, который реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края. И оказались одними из 19 победителей. Передвижная выставка начнет действовать уже в этом году.Еще одним победителем стал музей в посёлке Ильинский. Кстати, здесь реализовывать проект будут в только что отремонтированном здании по нацпроекту «Культура».Восстановили исторический облик здания, которое последние 20 лет было заброшено. Здесь, начиная с 19 века, показывал спектакли первый в Прикамье любительский театр. Здесь построили сцену с новым оборудованием. Будет зал на 50 мест. И музей, посвященный истории Ильинского театра, откроют по проекту модернизации музейного дела.Вера Рябкова, заместитель по социальным вопросам главы администрации Ильинского округа: "Будут рассказываться и актерские династии в этой экспозиции, и история самого здания, история театра, какие спектакли ставились. Это один из немногих конкурсов, который позволяет создавать экспозиции. Очень рады, что Министерство культуры нас поддерживает".По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, задача – создавать равные условия для жизни во всех территориях региона, в том числе, чтобы у людей появлялись новые возможности для культурного развития. Конкурс музеев, который проводит Центр по реализации проектов культуры, дает возможность воплощать идеи, не только создавая экспозиции. К примеру, в Гайнском учреждении культуры этим летом проведут детский фестиваль с мастер-классами по народным искусствам и ремеслам.Анна Онькова, экскурсовод Гайнского краеведческого музея: "У нас есть «7 чудес» - это рукотворные и природные объекты. У нас создается сейчас аудиогид «7 чудес Гайнского округа».Все проекты-победители должны быть реализованы до конца 2022 года. Результат работы прошлого года в посёлке Ильинский - новая экспозиция в музее, посвященная истории сотрудников правления Пермских имений Строгановых.