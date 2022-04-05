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В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
- в Оханском городском округе: переправа через реку Кама, соединяющая г. Оханск - п. Юго-Камский (автомобильная до 5 т);
- в Кунгурском муниципальном округе: через реку Сылва, соединяющая д. Мостовая - с. Насадка (автомобильная до 3 т);
- в Кунгурском муниципальном округе, ледовая дорога через реку Сылва, соединяющая с. Троица - п. Ильича
(автомобильная до 3 т);- в Соликамском городском округе ледовая переправа, протока Боровая воложка, соединяющая п. Усть-Боровая и г.Соликамск (автомобильная до 45 т).
Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, продолжают действовать 8 ледовых переправ:
- в Соликамском городском округе: через реку Кама п. Тюлькино – д. Тюлькино (автомобильная до 25 т); через реку Ками, п.Нижний-Склад - г.Соликамск (автомобильная до 45 т).
- в Косинском муниципальном округе: через реку Коса с. Коса-п. Усть-Коса (автомобильная 10 т);
- в Гайнском муниципальном округе: через реку Ками, п. Касимовка – п. В. Старица (автомобильная до 30 т); через реку Кама, п. Кебраты – автодорога п. Гайны (автомобильная до 30 т); через реку Кама ООО «Верхнекамье-Лес» в районе ур. «Пернояг» (автомобильная до 35 т).
- в Чусовском городском округе: через реку Чусовая, п. Верхнечусовские Городки – п. Красная горка, (автомобильная до 10 т); с. Села-урочище Ванево (автомобильная до 7 т).
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