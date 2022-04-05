В Пермском департаменте транспорта прошла экскурсия

Пермский департамент транспорта открыл свои двери. Здесь прошла экскурсия, целью которой было познакомить всех желающих с историей и современностью общественных перевозок в столице Прикамья. Но в итоге львиная доля внимания посетителей досталась электробусу, который по такому случаю припарковался у здания ведомства. В 1929-м трамвайная линия проходила из Мотовилихи до улицы Красноуфимской - ныне Куйбышева. Протяженность ее составляла 13,2 км. Ходили по ней 10 поездов. С рассказа об истории работы общественного транспорта в Перми начался фестиваль «Это электробус».Чуть позже участники фестиваля переместились и в салон самого электробуса. Представители МУП «Пермгорэлектротранс» и завода-изготовителя «КАМАЗ» рассказали о его оснащении, нюансах работы и о фишках экологичного вида транспорта.Артем Коровин, представитель ПАО «КАМАЗ»: "Это электрический транспорт, ездит от батарей, не привязан к контактной сети, бесшумный, без тряски ездит".В салоне множество удобств для пассажиров: информационные табло, USB-разъемы на поручнях, кнопка помощи для инвалидов. В кабине водителя - бортовой компьютер для сбора аналитических данных, система климат-контроля, монитор, передающий запись с 11 видеокамер электробуса.Самый яркий и запоминающийся момент экскурсии, это то, что любой желающий мог представить себя водителем электробуса и сесть в его удобное кресло. Здесь много светящихся датчиков и большой мультируль.Конечно, не обошлось без викторины. За правильные ответы выдавали памятные сувениры. Впрочем, пермякам электробус уже знаком, в Перми он курсирует по маршруту № 50 «Гусарова – Станция Пермь-2» уже второй месяц в тестовом режиме.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Развитие электробусов, как экологически безопасного вида транспорта - один из приоритетов в целом развития транспортной отрасли. Посмотрим, как пройдут два месяца тестирования, какие результаты мы получим, как с точки зрения его технической эксплуатации, так и с точки зрения экономической эффективности".В качестве успешных примеров использования электробусов можно взять Москву. В столице на маршрутах курсирует таких более тысячи.А пермяки смогли не только прикоснуться к технологиям будущего, но и поближе познакомиться с экспонатами, которые стояли у истоков развития общественного транспорта - ретро-троллейбусом и трамваем.