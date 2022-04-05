Дома Рабочего поселка на какое-то время могут отключить от отопления

Улица КИМ в Перми стала непроезжей до 13 апреля. В районе дворца спорта «Молот» начались работы по замене трубы теплоцентрали. Энергетики не исключают, что в ходе ремонта им придется на какое-то время отключать дома Рабочего поселка от отопления. Что касается раскопок, то из-за них полностью закрыто движение транспорта, в том числе общественного. Остановка «Дворец спорта «Молот» расположена на перекрестке улиц Лебедева и Металлистов. По улице Лебедева же сейчас объезжают автобусы четырех маршрутов, которые ездили раньше по КИМ через «Молот».
Максим Кирьянов, мастер производственного участка: "У нас будет производиться замена тепловой сети для надёжного теплоснабжения жителей Мотовилихинского района, диаметром шестьсот. Замену будем производить в кратчайшие сроки, чтобы не доставить большого дискомфорта для потребителей. Дорога будет перекрыта до 13 апреля, к тому времени уже дорогу заровняем".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022
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