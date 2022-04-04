Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег

На этой неделе синоптики обещают дожди, а временами и мокрый снег. Неделя будет умеренно теплой."Со вторника по четверг прикамцев ждет ощутимое похолодание. Завтра утром в тыловой части циклона на большей части края за исключением южных районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и переход температуры через ноль в сторону понижения. В последующие 3 дня температура не превысит +4...+6 градусов. Очередная порция осадков ожидается в ночь со среды на четверг. Тепло предварительно вернется в пятницу, в южной части края температура достигнет +10...+13 градусов. В Перми самым теплым днем недели станет суббота. Потепление будет не слишком продолжительным, есть вероятность прохождения холодного фронта с осадками и умеренным похолоданием. В целом неделя ожидается на 2-3 градуса теплее климатической нормы. Начала половодья стоит ожидать в начале следующей недели, когда возможно потепление до +15", - сообщил Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.