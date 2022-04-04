"Сила слова". Лучший бой - тот, который не состоялся
О навыках самообороны – для тех, кто в кадре и за ним - рассказали эксперты всероссийской программы «Сила слова», а для того чтобы выработать моторику, предложили применить приемы на практике.
Вероника Свизева освещает криминальные новости – для неё способность обеспечить личную безопасность в случае чего – необходимость.
Вероника Свизева, журналист: "Многие советы и приёмы визуально показали, как это, какие могут быть ситуации, для меня было очень полезно".
На мастер-классе продемонстрировали примеры самозащиты в различных ситуациях и не забыли напомнить о том, что действовать во время опасности надо в рамках правового поля.
Проект «Сила слова» осуществляется за счет средств, предоставленных Фондом президентских грантов. Организаторы считают, что подобные теоретические знания пригодятся не только тем, кто может столкнуться с агрессий во время выполнения редакционного задания.
Юрий Семенихин, инструктор по самообороне: "Начинается отработка алгоритмов мышления автоматического, когда возникает необходимость данных действий, они автоматически сработают, в этом сила. Идёт передача информации из круга в круг, журналист - друзьям, друзья - друзьям и это усиливает эффект".
Как было отмечено на практическом занятии, лучший бой – тот, который не состоялся. Но если сила слова уже не действует, пригодятся навыки самообороны.
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