"Сила слова". Лучший бой - тот, который не состоялся

Пермских журналистов пригласили пройти экспресс-курс по самообороне. Это проект "Сила слова", который реализуется по всей стране за счет фонда президентских грантов. На татами журналисты и обратная сторона их профессиональной деятельности, к которой они должны быть готовы.О навыках самообороны – для тех, кто в кадре и за ним - рассказали эксперты всероссийской программы «Сила слова», а для того чтобы выработать моторику, предложили применить приемы на практике.Вероника Свизева освещает криминальные новости – для неё способность обеспечить личную безопасность в случае чего – необходимость.Вероника Свизева, журналист: "Многие советы и приёмы визуально показали, как это, какие могут быть ситуации, для меня было очень полезно".На мастер-классе продемонстрировали примеры самозащиты в различных ситуациях и не забыли напомнить о том, что действовать во время опасности надо в рамках правового поля.Проект «Сила слова» осуществляется за счет средств, предоставленных Фондом президентских грантов. Организаторы считают, что подобные теоретические знания пригодятся не только тем, кто может столкнуться с агрессий во время выполнения редакционного задания.Юрий Семенихин, инструктор по самообороне: "Начинается отработка алгоритмов мышления автоматического, когда возникает необходимость данных действий, они автоматически сработают, в этом сила. Идёт передача информации из круга в круг, журналист - друзьям, друзья - друзьям и это усиливает эффект".Как было отмечено на практическом занятии, лучший бой – тот, который не состоялся. Но если сила слова уже не действует, пригодятся навыки самообороны.