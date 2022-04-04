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← Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022 →

Стали известны объекты, за благоустройство которых смогут проголосовать жители Перми

15 апреля стартует голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители Перми смогут проголосовать за парки и скверы, которые будут отремонтированы в 2023 году.
. В прошлом году порядка 31 тысячи пермяков отдали свой голос за тот или иной парк или сквер в городе. Большинство голосов получили сквер им. Павлика Морозова в Орджоникидзевском районе и сквер на улице Макаренко в Мотовилихинском районе - к их ремонту приступят в текущем году.

Опубликовано: 04.04.2022 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Во вторник в Прикамье ожидается мокрый снег

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022 →

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