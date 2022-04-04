Стали известны объекты, за благоустройство которых смогут проголосовать жители Перми
. В прошлом году порядка 31 тысячи пермяков отдали свой голос за тот или иной парк или сквер в городе. Большинство голосов получили сквер им. Павлика Морозова в Орджоникидзевском районе и сквер на улице Макаренко в Мотовилихинском районе - к их ремонту приступят в текущем году.
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