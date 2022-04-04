В трех районах Перми появится более 70 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора
Сейчас региональный оператор по обращения с ТКО совместно с администрацией Перми определяет наиболее оптимальные места для расположения контейнерных площадок. Планируется, что будут реконструированы действующие контейнерные площадки, а также построят новые там, где это необходимо.
В департаменте ЖКХ администрации Перми напомнили, что в городе уже расположено более 1500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Около 500 из них размещены региональным оператором на местах накопления отходов, в офисах устанавливаются контейнеры для бумаги и картона. Около 30 организаций занимаются сбором и закупкой вторичного сырья, в том числе и через оборудованные пункты приёма.
Работы по внедрению раздельного сбора в Прикамье ведутся в рамках национального проекта «Экология». Среди задач нацпроекта – к 2030 году достигнуть сортировки 100% отходов и не менее 30% из них направлять на переработку.
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