В трех районах Перми появится более 70 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

В Перми в этом году появится более 70 контейнерных площадок по единому стандарту. Контейнеры разместят в Ленинском, Дзержинском и Свердловском районах. Главная цель – популяризация среди пермяков раздельного сбора мусора.Сейчас региональный оператор по обращения с ТКО совместно с администрацией Перми определяет наиболее оптимальные места для расположения контейнерных площадок. Планируется, что будут реконструированы действующие контейнерные площадки, а также построят новые там, где это необходимо.В департаменте ЖКХ администрации Перми напомнили, что в городе уже расположено более 1500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Около 500 из них размещены региональным оператором на местах накопления отходов, в офисах устанавливаются контейнеры для бумаги и картона. Около 30 организаций занимаются сбором и закупкой вторичного сырья, в том числе и через оборудованные пункты приёма.Работы по внедрению раздельного сбора в Прикамье ведутся в рамках национального проекта «Экология». Среди задач нацпроекта – к 2030 году достигнуть сортировки 100% отходов и не менее 30% из них направлять на переработку.