«Золото Пармы - 2022»: на паркет вышли около 700 пар

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Дмитрий Афанасьев, тренер танцевально-спортивного клуба «Калейдоскоп»: "Танец - это когда видно музыку, когда человек может показать телом, что воспроизводится из колонок, плюс это соревновательный процесс, который делает танец спортивным».
Подготовка должна быть серьезной, как у выносливых атлетов, ведь пары могут исполнять до 30 танцев за день в соревновательной программе. За ходом турнира пристально наблюдают судьи высочайшего класса. По их словам, важные моменты, которые отвечают за исход турнира, в парах читаются сразу.
Светлана Урванцева, главный судья турнира «Золото Пармы»: "Сравнивают они их и в музыкальности, и в технике исполнения, и в презентации и в хореографии. Энергичную пару, как и энергичного человека, видно всегда - и это приветствуется».
Конечно же, победители получили кубки и медали, но для спортсменов важно именно участие и причастность к большому танцевальному празднику.
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