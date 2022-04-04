«Золото Пармы - 2022»: на паркет вышли около 700 пар

В Кондратово в спорткомплексе "Красава" прошел межрегиональный фестиваль танца "Золото Пармы". В этом году на паркете дворца спорта "Красава" перед болельщиками и зрителями на крупнейшем российском турнире по танцам, организаторами которого вновь выступил клуб «Калейдоскоп», предстало около 700 пар. География- обширная и выходит за рамки Пермского края. На паркет в течение дня выходят и совсем малыши с 5 лет, а ближе к вечеру взрослые спортсмены. За 1, 5 минуты пары должны показать все, на что способны. Программы две- Латино-американская- это самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв и европейская- медленный и венский вальс, танго, фокстрот и квикстеп.Дмитрий Афанасьев, тренер танцевально-спортивного клуба «Калейдоскоп»: "Танец - это когда видно музыку, когда человек может показать телом, что воспроизводится из колонок, плюс это соревновательный процесс, который делает танец спортивным».Подготовка должна быть серьезной, как у выносливых атлетов, ведь пары могут исполнять до 30 танцев за день в соревновательной программе. За ходом турнира пристально наблюдают судьи высочайшего класса. По их словам, важные моменты, которые отвечают за исход турнира, в парах читаются сразу.Светлана Урванцева, главный судья турнира «Золото Пармы»: "Сравнивают они их и в музыкальности, и в технике исполнения, и в презентации и в хореографии. Энергичную пару, как и энергичного человека, видно всегда - и это приветствуется».Конечно же, победители получили кубки и медали, но для спортсменов важно именно участие и причастность к большому танцевальному празднику.