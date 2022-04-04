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Пермяки жалуются на гигантские лужи
Есть такие места, где весной искусственный водоем образуется каждый год - например, на перекрестке ул. Липатова и Автозаводской в Закамске. Проблему коммунальщики не могут решить много лет.
В центре Перми на ул. Революции автор снимка запечатлел общую для города проблему: собранный с дорог и тротуаров и вовремя не вывезенный снег теперь тает, заливая округу водой.
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В трех районах Перми появится более 70 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора
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