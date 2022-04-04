Пермяки жалуются на гигантские лужи

Жители Перми в социальных сетях сообщают о гигантских лужах во дворах и на улицах. В связи с резким потеплением в краевой столице начался так называемый городской паводок. Воде некуда уходить, так как ливневка, если и есть, то пока закрыта льдом и снегом, то же самое и со сливными канавами.Есть такие места, где весной искусственный водоем образуется каждый год - например, на перекрестке ул. Липатова и Автозаводской в Закамске. Проблему коммунальщики не могут решить много лет.В центре Перми на ул. Революции автор снимка запечатлел общую для города проблему: собранный с дорог и тротуаров и вовремя не вывезенный снег теперь тает, заливая округу водой.