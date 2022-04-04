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На этой неделе в Перми будет работать пункт вакцинации от COVID-19 и клещевого энцефалита
ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж). Режим работы с 4 по 8 апреля с 15.00 до 18.00 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (1-й и 2-й компоненты), «КовиВак», вакцина от клещевого энцефалита.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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