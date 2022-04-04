Экстренные службы провели на Каме тренировку по спасению утопающих

В Перми на Каме экстренные службы провели практическую тренировку по спасению утопающих, в том числе рыбаков, оставшихся на отколовшейся льдине. Ни одной весны в Прикамье, с сожалению, не обходится без подобных историй, порой с трагический концом. Любители подледного лова до последнего выходят на водоемы, рискуя тем самым своими жизнями.В учениях была задействована специальная спасательная техника - например, аэролодка, которая легко может передвигаться как по суше, так и по воде. Однако водитель должен иметь постоянную практику, так как управлять подобным транспортным средством нелегко. Спасатели и сотрудники ГИМС еще раз предупреждают рыбаков о том, что лед в это время стал критически опасным.