Экстренные службы провели на Каме тренировку по спасению утопающих

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В учениях была задействована специальная спасательная техника - например, аэролодка, которая легко может передвигаться как по суше, так и по воде. Однако водитель должен иметь постоянную практику, так как управлять подобным транспортным средством нелегко. Спасатели и сотрудники ГИМС еще раз предупреждают рыбаков о том, что лед в это время стал критически опасным.
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