← За сутки в Прикамье выявлено 305 заболевших коронавирусом
Экстренные службы провели на Каме тренировку по спасению утопающих →
Пермь и еще 5 городов края признаны комфортными для проживания
Напомним, к 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году – 80%.
В мероприятии в режиме ВКС принял участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, на протяжении последних лет Прикамье по среднему значению индекса качества городской среды ежегодно прирастает на 7 пунктов.
"Таких показателей удалось достичь благодаря реализации федеральных и региональных проектов. За 5 лет участия в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды» в крае благоустроено свыше 2,3 тыс. дворов и общественных пространств. В этом году по плану привести в порядок еще более 200 объектов. Очень важно, что население принимает активное участие в формировании приоритетных проектов. В прошлом году Пермский край принял участие в первом Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Более 115 тыс. жителей региона отдали свои голоса за тот или иной объект. В этом году будем выдвигать еще 29 проектов, которые могут быть реализованы в 2023 году", – рассказал глава Прикамья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье выявлено 305 заболевших коронавирусом
В Мотовилихе с 6 апреля откроется городская ярмарка
Открыт прием заявок на конкурс «Снимай науку» - 2022
В научно-практической конференции по вопросам единоборств принял участие Александр Карелин
В Перми подано более 6 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Еловский округ
В Прикамье началось потепление
Прикамские оперативники задержали псевдополицейского, подозреваемого в мошенничестве
В Перми распространяют фальшивые извещения о поверке счётчиков
За минувшие сутки в Прикамье выявлено 397 случаев COVID-19
Добавить комментарий: