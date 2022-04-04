Пермь и еще 5 городов края признаны комфортными для проживания

Минстрой России и финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ провели пресс-конференцию, где озвучили результаты Индекса качества городской среды за 2021 год. По итогам прошлого года доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов – до 44%. В их число включены шесть городов Прикамья – Пермь, Губаха, Березники, Горнозаводск, Оса и Очер.Напомним, к 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году – 80%.В мероприятии в режиме ВКС принял участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, на протяжении последних лет Прикамье по среднему значению индекса качества городской среды ежегодно прирастает на 7 пунктов."Таких показателей удалось достичь благодаря реализации федеральных и региональных проектов. За 5 лет участия в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды» в крае благоустроено свыше 2,3 тыс. дворов и общественных пространств. В этом году по плану привести в порядок еще более 200 объектов. Очень важно, что население принимает активное участие в формировании приоритетных проектов. В прошлом году Пермский край принял участие в первом Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Более 115 тыс. жителей региона отдали свои голоса за тот или иной объект. В этом году будем выдвигать еще 29 проектов, которые могут быть реализованы в 2023 году", – рассказал глава Прикамья.