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За сутки в Прикамье выявлено 305 заболевших коронавирусом
По состоянию на утро 4 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 441 122 человека. 1 377 896 жителей завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 66 пациентов. Из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 665 человек.
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