В научно-практической конференции по вопросам единоборств принял участие Александр Карелин

В Чайковском побывал прославленный спортсмен, 4-кратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Вместе с главой регионального минспорта Татьяной Чесноковой он принял участие в работе международной научно-практической конференции, посвященной теме физического воспитания школьников.Обмен шутками в День смеха уместен, даже на открытии такого серьезного мероприятия, как научно- практическая конференция по методикам единоборств. Статью и статусом в президиуме возвышается Александр Карелин- сенатор, 4- кратный олимпийский чемпион по греко- римской борьбе.Александр Карелин,4-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: "Не стесняйтесь, будьте жадными к нагрузкам, к знаниям. А позже щедро этой жадностью делитесь со своими воспитанниками".Самбисты, дзюдоисты, классики и вольники называют себя членами большой борцовской семьи. А потому опытом качественной подготовки делятся совместно. Среди докладчиков- даже тренеры сборных страны. Выступают очно и по видео- конференц-связи.Научно- практическая конференция по вопросам единоборств в Чайковском на базе федерального центра «Снежинка» проходит уже 9 раз, нынче- в статусе международной. В секционных заседаниях и панельных дискуссиях участвуют тренеры и методисты из 6 стран.Среди обсуждаемых тем - реализация проектов «самбо, дзюдо и спортивная борьба - в школу». Дальше всех сегодня продвинулись самбисты. В проект вовлечены около 150 учебных заведений, занимаются более 5 тысяч детей. Логично, что у задействованных специалистов накопился ряд организационных вопросов.Елена Миланчук, помощник руководителя проекта «Самбо в школу», МСМК: "Не было электронных систем учёта. На территории Пермского края должны появиться такие документы, которые позволят разной форм собственности учреждений участвовать в социальном заказе на предоставление услуги".Такие проекты помогают вовлекать детей в систематические занятия и в целом выстраивать систему подготовки начиная от школьников, заканчивая профессиональными спортсменами.Александр Карелин, 4-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: "Чем раньше мы начнём ориентировать молодых людей, я имею в виду школьную программу, чем менее пугающими будут те требования, с которыми они уже завтра придут в детско- юношескую школу, где будут более глубоко изучать предмет, который для себя выберут, тем шире будет селекция".Тема развития массового спорта обсуждалась и в Москве на всероссийском форуме «Мы вместе. Спорт». Участие в нем приняла глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Это нормальное формирование здорового патриотизма, потому, что человек, который понимает свои возможности, свои силы, имеет дисциплину - он воспитывается определенным образом. Это очень важно, потому что не только высокие достижения являются основой развития спорта".Сегодня по краевым программам в рамках нацпроекта « Демография» в регионе активно строят и модернизируют спортивные объекты, ремонтируют залы в школах. Чтобы к 2030 году количество прикамцев, постоянно занимающихся физкультурой и спортом, достигло 70 процентов.