В Перми подано более 6 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс

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Напомним, приёмная кампания проходит в два этапа. Основной этап приёмной кампании пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период будет осуществляться приём детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживающих на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который пройдёт с 6 июля по 5 сентября, будет вестись приём на свободные места.
С вопросами, связанными с приёмом в первый класс, родители могут обращаться в районные отделы образования. Также в департаменте работает «горячая линия» по телефону: 212-70-50.
Подать заявление о приёме в первый класс можно в электронной форме на портале «Услуги и сервисы Пермского края», используя подтвержденную на Госуслугах учётную запись.
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