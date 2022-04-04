В Перми подано более 6 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс

1 апреля в Перми стартовал приём документов от родителей будущих первоклассников. ​Как сообщили в городском департаменте образования, на данный момент в школах города принято​ 6235 заявлений. В этом году первоклассников примут 95 муниципальных школ.Напомним, приёмная кампания проходит в два этапа. Основной этап приёмной кампании пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период будет осуществляться приём детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживающих на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который пройдёт с 6 июля по 5 сентября, будет вестись приём на свободные места.С вопросами, связанными с приёмом в первый класс, родители могут обращаться в районные отделы образования. Также в департаменте работает​ «горячая линия» по телефону: 212-70-50.Подать заявление о приёме в первый класс можно в электронной форме на портале «Услуги и сервисы Пермского края», используя подтвержденную на Госуслугах учётную запись.