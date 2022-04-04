Открыт прием заявок на конкурс «Снимай науку» - 2022

Телеканал «Наука», который входит в группу компаний «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»), начинает прием фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий «Снимай науку». Главная цель конкурса – популяризация научного знания.Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российский научный фонд, Россотрудничество и нацпроект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс.«Наука — это всегда творчество, поиск новых нестандартных подходов к решению поставленных задач и умение мыслить шире установленных рамок. Конкурс «Снимай науку» объединяет исследования и прикладное искусство. Участники через фото и видео передают всю сложность и уникальность работы ученого. Такие конкурсы важны для понимания результатов исследовательского труда. Уверен, многие участники открыли мир науки не только для себя, но и для окружающих», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.Конкурс «Снимай науку» приглашает видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих принять участие, подав в качестве заявки свое научное фото или видео.Прием фоторабот продлится до 31 мая 2022 года включительно, а в начале июля будут подведены итоги и названы победители.Номинации фотоконкурса:• «Люди в науке». Ученые в их естественной среде обитания;• «Микроизображения». Изображения, полученные с помощью микроскопа;• «Нефото». Аудио и видео файлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и др.;• «Серии». От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;• «Природа». Изображения природы, животного мира;• «Наука вокруг нас». Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;• «Космос». Изображения, которые связаны с космонавтикой и астрономией;• Спецноминация «Покорение Арктики».Прием видеоработ осуществляется по 4 сентября включительно, а в начале октября будут объявлены победители.Номинации видеоконкурса:• Любители - Видеоролик посвященный научному эксперименту, сопровождаемый пояснениями исследователя.• Профессионалы - Работа научных коллективов и лабораторий над созданием новых технологий и открытий.• Дети - Видеоролик о науке с участием детей в возрасте до 14 лет.• Спецноминация «Покорение Арктики».