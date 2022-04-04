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Открыт прием заявок на конкурс «Снимай науку» - 2022
Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российский научный фонд, Россотрудничество и нацпроект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс.
«Наука — это всегда творчество, поиск новых нестандартных подходов к решению поставленных задач и умение мыслить шире установленных рамок. Конкурс «Снимай науку» объединяет исследования и прикладное искусство. Участники через фото и видео передают всю сложность и уникальность работы ученого. Такие конкурсы важны для понимания результатов исследовательского труда. Уверен, многие участники открыли мир науки не только для себя, но и для окружающих», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Конкурс «Снимай науку» приглашает видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих принять участие, подав в качестве заявки свое научное фото или видео.
Прием фоторабот продлится до 31 мая 2022 года включительно, а в начале июля будут подведены итоги и названы победители.
Номинации фотоконкурса:
• «Люди в науке». Ученые в их естественной среде обитания;
• «Микроизображения». Изображения, полученные с помощью микроскопа;
• «Нефото». Аудио и видео файлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и др.;
• «Серии». От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;
• «Природа». Изображения природы, животного мира;
• «Наука вокруг нас». Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;
• «Космос». Изображения, которые связаны с космонавтикой и астрономией;
• Спецноминация «Покорение Арктики».
Прием видеоработ осуществляется по 4 сентября включительно, а в начале октября будут объявлены победители.
Номинации видеоконкурса:
• Любители - Видеоролик посвященный научному эксперименту, сопровождаемый пояснениями исследователя.
• Профессионалы - Работа научных коллективов и лабораторий над созданием новых технологий и открытий.
• Дети - Видеоролик о науке с участием детей в возрасте до 14 лет.
• Спецноминация «Покорение Арктики».
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