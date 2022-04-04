Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Еловский округ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Еловский округ. Рабочая поездка была посвящена вопросам комплексного развития территории: это и социальная сфера, и благоустройство, и экономическая ситуация. Чем живет Еловский округ?Еловская швейная фабрика на всех этапах оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием. На нем работают обученные специалисты.Все производственные циклы увидел во время рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин. На предприятии планируют создавать новые рабочие места и увеличивать объемы выпускаемой продукции.Дмитрий Малков, директор по развитию «Еловской швейной фабрики»: «Планируется открытие двух производственных помещений, к маю месяцу мы планируем их запустить, купить оборудование».А это производство компании "Дилия". Здесь выпускают кузова и комплектующие для мотоблоков. Поставки идут на всю Россию и Белоруссию. На предприятии трудятся более 100 сотрудников. В Еловской школе в рамках нацпроекта «Образование» открыли образовательный центр «Точка роста», дети занимаются в современных классах, оборудованных цифровыми лабораториями и образовательными конструкторами. Все это меняет формат обучения по таким профильным предметам, как физика, химия и биология. Во внеурочное время для учеников доступны занятия по робототехнике и программированию. В Еловской больнице за счёт краевого бюджета купили новый рентген-аппарат. Благодаря программе модернизации первичного звена сделали ремонт в медучреждении.Андрей Котомин, главный врач Еловской центральной районной больницы: «За прошлый год получили две новые машины, одна из машин это скорая помощь, которая обслуживает сельское население с Елово, и вторая машина работает на участках".По словам главы региона, рабочие визиты в территории края - необходимая практика. Это возможность осмотреть важные объекты и встретиться с жителями. В сельской местности проживает четверть населения Пермского края, поэтому важно улучшать и модернизировать объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы поддержать больницу, как уже сказал, чтобы полностью довести до ума. Есть еще над чем работать, с точки зрения внешнего облика. Благоустройство тоже в этом году в рамках партнерства с компанией "Лукойл" начнем делать".В обустройстве детского сада инициативу проявили местные жители, чтобы отремонтировать прогулочную дорожку и внести дополнения внутри.Редко в детском саду можно увидеть плавательный бассейн. В селе Елово он появился благодаря программе инициативного бюджетирования. 10% средств собрали родители, остальные деньги выделили из краевого бюджета.