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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Еловский округ
Все производственные циклы увидел во время рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин. На предприятии планируют создавать новые рабочие места и увеличивать объемы выпускаемой продукции.
Дмитрий Малков, директор по развитию «Еловской швейной фабрики»: «Планируется открытие двух производственных помещений, к маю месяцу мы планируем их запустить, купить оборудование».
А это производство компании "Дилия". Здесь выпускают кузова и комплектующие для мотоблоков. Поставки идут на всю Россию и Белоруссию. На предприятии трудятся более 100 сотрудников. В Еловской школе в рамках нацпроекта «Образование» открыли образовательный центр «Точка роста», дети занимаются в современных классах, оборудованных цифровыми лабораториями и образовательными конструкторами. Все это меняет формат обучения по таким профильным предметам, как физика, химия и биология. Во внеурочное время для учеников доступны занятия по робототехнике и программированию. В Еловской больнице за счёт краевого бюджета купили новый рентген-аппарат. Благодаря программе модернизации первичного звена сделали ремонт в медучреждении.
Андрей Котомин, главный врач Еловской центральной районной больницы: «За прошлый год получили две новые машины, одна из машин это скорая помощь, которая обслуживает сельское население с Елово, и вторая машина работает на участках".
По словам главы региона, рабочие визиты в территории края - необходимая практика. Это возможность осмотреть важные объекты и встретиться с жителями. В сельской местности проживает четверть населения Пермского края, поэтому важно улучшать и модернизировать объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы поддержать больницу, как уже сказал, чтобы полностью довести до ума. Есть еще над чем работать, с точки зрения внешнего облика. Благоустройство тоже в этом году в рамках партнерства с компанией "Лукойл" начнем делать".
В обустройстве детского сада инициативу проявили местные жители, чтобы отремонтировать прогулочную дорожку и внести дополнения внутри.
Редко в детском саду можно увидеть плавательный бассейн. В селе Елово он появился благодаря программе инициативного бюджетирования. 10% средств собрали родители, остальные деньги выделили из краевого бюджета.
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