В ближайшей перспективе еще 60 тысяч домовладений в Пермском крае будут подключены к газу. Об этом было заявлено сегодня во время очередной церемонии пуска в деревне Симаково.Торжественная церемония запуска газа в деревне Симаково. В открытии принимал участие глава региона Дмитрий Махонин. Это долгожданный для всех жителей момент.В скором времени для прикамцев появится также газовая техника по приемлемым ценам, потому что – наше.Сергей Черезов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»: "Мы провели очень большую работу с заводом в городе Чайковский «Газпром бытовое оборудование». Договорились о том, что мы будем являться дилером данного завода. И российское газовое оборудование будет поставляться на территории Пермского края по самым приемлемым ценам".Газ – это удобство для людей и новый уровень комфорта.Газопровод общей протяженностью около 20 километров. Благодаря его запуску голубое топливо могут получить жители деревень Ирьяк, Симаково, Десятково, поселков Нефтебаза и Заготзерно. А это около 300 домовладений, где живет 800 человек.Еще завершено строительство газопровода в деревне Мазунино, ведется приемка объекта. Газификация Прикамья – приоритет краевых властей. Планы по региону беспрецедентные.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Региону 11,5 млрд денежных средств из всех источников. Прежде всего, это деньги «Газпрома», региональный бюджет, местный бюджет и тарифные источники будут направлены на то, чтобы создать возможность примерно 60 тысяч домовладений подключить к газу".Там, где газопроводы уже есть, люди могут воспользоваться программой догазификации, чтобы бесплатно довели газ до фасада дома. Для этого подать документы можно через портал connectgaz.ru. Уточнить информацию можно по телефону 218-11-04.