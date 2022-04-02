Пермские промышленники меняют традиционные рынки сбыта. Так, Группа компаний «ПЦБК» сегодня начинает прямые поставки картона в Китай.На мониторах или воочию — в цехе можно буквально наблюдать за рождением картона. Главный материал - макулатура. Использоваться в производстве может до 7 раз.Традиционно пермская продукция поставлялась в страны Европы и Америки. Сейчас рынки сбыта меняются. Сегодня в приоритете страны Азии и Латинской Америки. По словам директора по производству и развитию, востребованность обусловлена его особыми качествами.Дмитрий Бондарев, директор по производству и развитию Группы компаний «ПЦБК»: "Макулатура является гибким продуктом и коробка, которая получается из этого картона, в дальнейшем может несколько раз складываться и собираться. Но в то же время картон будет жестким. Продукт, положенный в коробку, будет в безопасности и дойдет до конечного потребителя".Аргумент стал решающим для новых партнеров из Китая. Группа предприятий «ПЦБК» начала поставки своей продукции в Поднебесную. Уже в этом году пермский картон будет использоваться для изготовления упаковок на территории Китайской Народной Республики.Юрий Колпаков, заместитель генерального директора Группы компаний «ПЦБК»: "Китай для нас является стратегическим партнером: первая отгрузка прошла, вторая на очереди. Системная работа по модернизации производства бумагоделательных машин помогла нам выйти на новый уровень качества и объемов".А это больше 330 тысяч тонн продукции за прошлый год. Обновление картоноделательной и бумагоделательной машин позволило увеличить объёмы выпускаемой продукции на 30 процентов. Тем более, что продавать сегодня есть кому.