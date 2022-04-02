В Пермском крае приступили к ликвидации ледовых заторов

В Пермском крае в местах опасных в половодье приступили к ликвидации потенциальных ледовых заторов. В Барде качество работ приняла комиссия краевого Минприроды.Уже 10-й год подряд на изгибе реки Тулва заторы предотвращают с помощью пилы. Это и проще, и дешевле. Раз в 15!На замерзшей реке делают 3-4 траншеи длиною в полкилометра. Бригада в 10 человек управляется за 3 дня.После того, как прогребли траншею, кусок за куском выпиливается лед примерно на глубину 60 сантиметров.Такая работа ежегодно спасает от затопления больше 30 домов неподалеку.Там, где когда-то топило каждую весну, теперь в Барде строят новые дома. После ледохода сухой остается земля на площади больше гектара.Венера Амирова, заместитель главы Бардымского муниципального округа: "Мы действительно сейчас видим, что, да, это работает, это помогает. Люди сейчас спокойны, люди начали строиться на этой земле. Вырастают целые поселки сейчас на тех участках, где раньше была зона подтопления".За счет федерального бюджета такие работы по ослаблению льда проводят на Тулве возле Барды и на Усьве, в поселке Мыс и деревне Бобровка. Комиссия в составе сотрудников органов местного самоуправления, Камского БВУ, под председательством представителя Минприроды Пермского края уже утверждает план на следующий год.Рауф Мурзакаев, начальник отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов Пермского края: "В этом году комиссия пришла к выводу, что данные работы необходимо продолжать. В следующем, 2023 году, мы снова направим документы в Москву для привлечения федеральных средств".Стоимость работ по резке льда на Тулве составила 69 тысяч рублей. Сумма предотвращенного ущерба от возможного подтопления — 60 миллионов. Экономия, в буквально смысле — очевидна.