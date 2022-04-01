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В Перми осужден убийца 13-летнего школьника
Напомним, резонансное преступление было совершено вечером 23 июня 2021 года возле площади Дружбы. Прохожие обнаружили 13-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Ребенка доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался. В течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. Молодой человек сообщил следователю, что убил школьника на почве личной неприязни.
Что именно послужило причиной конфликта, следственные органы не сообщают. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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