Пермяков приглашают принять участие в мероприятиях ко Дню Победы в качестве волонтеров
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
31.03.2022 в 08:55
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.04.2022
Пермяков приглашают принять участие в мероприятиях ко Дню Победы в качестве волонтеров
В Перми осужден убийца 13-летнего школьника
1 апреля - Международный день птиц
Теплоэнергетики объявляют акцию "Весна – тают пени!"
Студенты смогут получить гранты на развитие своих стартапов
В Перми с визитом побывает прямой потомок семьи Чайковских
В Прикамье за сутки выявлено 407 заболевших коронавирусом
Премьера в Пермском театре оперы и балета - «Евгений Онегин»
"Вы въезжаете в город, в котором есть бездомные"
В Перми скорректирован режим работы автобусных маршрутов №40 и №53
Пермские ученые нашли новые возможности снижения шума авиадвигателей
1 апреля стартует весенний призыв
В Перми скончалась 15-летняя школьница, на которую упала глыба льда
Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля
Расправился с новорожденными щенками. В Березниках возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
Губернатор Пермского края одобрил комплексный план развития Соликамска
В Пермском крае проходят рейды ГИБДД "Встречная полоса"
В России проиндексировали социальные пенсии
Стартует основной этап приёмной кампании в первые классы
Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась тренировка оперативных служб
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2022
Масочный режим сохраняется. В Прикамье действующие антиковидные меры продлены до конца апреля
Лидируют Строгановы, Бажов и Дягилев. Более 4 тысяч пермяков уже проголосовали за выдающихся земляков
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми осужден убийца 13-летнего школьника
1 апреля - Международный день птиц
Теплоэнергетики объявляют акцию "Весна – тают пени!"
На линии работает контроль
Студенты смогут получить гранты на развитие своих стартапов
В Перми с визитом побывает прямой потомок семьи Чайковских
В Прикамье за сутки выявлено 407 заболевших коронавирусом
Премьера в Пермском театре оперы и балета - «Евгений Онегин»
"Вы въезжаете в город, в котором есть бездомные"
В Перми скорректирован режим работы автобусных маршрутов №40 и №53
Добавить комментарий: