1 апреля - Международный день птиц

1 апреля - не только день смеха, но и Международный день птиц. В Кудымкаре в Коми-Пермяцком краеведческом музее День птиц отметили экскурсией для первоклассников из школы №1. Ребята учились различать трели не только символа этого года - домового воробья, но и пение других пернатых.Неделя тематических экскурсий очень познавательна и служит хорошим дополнением к урокам. На базе экспозиции «Природа края» в рамках эколого-образовательной программы «Менам горт – Кудма» («Моя Родина – сосновая земля») детей в интерактивной форме знакомят с пернатыми края, с краснокнижными птицами, с особенностями оседлой и перелетной птичьей жизни.В старину в народе отмечали прилет птиц - пекли булки в виде пернатых и мастерили птичьи домики. Международный день птиц - скорее, дата осведомленности о проблемах пернатых. Из года в год число краснокнижных птиц растет, исчезновение грозит каждому шестому виду. Даже домовых воробьев становится меньше.Природоохранный символ года ребята смастерили в технике оригами. Традиция Дня птиц одна - помнить об уязвимости живого мира и заботиться о пернатых друзьях.