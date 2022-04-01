Теплоэнергетики объявляют акцию "Весна – тают пени!"
Для участия необходимо оплатить квитанции за тепло и горячую воду за март и апрель до 31 мая и погасить имеющиеся долги. Списание пеней осуществится в следующем расчетном периоде после завершения акции. Пени, зафиксированные в судебном порядке, не списываются.
Подробную информацию можно найти на сайте, в офисах расчетно-кассовых центров, а также по телефону контакт-центра.
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