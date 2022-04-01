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На линии работает контроль
При обнаружении безбилетника, контролеры составляют акт об административном правонарушении. После этого пассажир должен явиться в департамент транспорта для составления протокола. Впрочем, с каждым рейдом безбилетных пассажиров становится всё меньше.
В настоящее время за проезд без билета предусмотрена ответственность в виде штрафа в 500 рублей, при повторном нарушении в течение года штраф составит 1 тысячу рублей.
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