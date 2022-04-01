Студенты смогут получить гранты на развитие своих стартапов
Авторы лучших инициатив смогут получить по 1 млн руб. на развитие своего дела. Конкурс проводится по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.
Условия конкурса предполагают, что результатом каждого проекта должен стать готовый товар, услуга, технология с потенциалом коммерциализации. Учащийся, который получит грант, должен зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.
Всего в этом году в рамках конкурса планируется поддержать 1 тыс. лучших проектов, в 2023 году – 1,5 тыс., а в 2024 году – 2 тыс.
Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки РФ и Фонд содействия инновациям. Конкурс проходит в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
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