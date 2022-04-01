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Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля
Татьяна Мичкова: "Очень много разных начинок. На любой вкус. Телятина, свинина, пельмешки из редьки, голубцы, чебуреки, котлетки, все очень вкусное".
Если пройти чуть дальше, можно увидеть копченую рыбу. Ловят ее не в наших краях, а вот коптят прямо в Перми на Ольхе. На ней же томят и колбасу уже собственного производства.
В целом цены на продукцию подросли, признаются производители. Обусловлено это той же самой стоимостью корма для домашнего скота и другими удорожаниями. А за этим прилавком сладости- 9 видов халвы, козинаки, вишня в шоколаде."Клюква в йогурте. Внутри цукат клюквы на фруктозе без обработки, снаружи натуральная йогуртовая заливка, а не сахарная глазурь. Йогуртовая заливка тает во рту и получается нежный кисло-сладкий вкус". А вот пример того, как хобби превращается в доход. Традиционно на ярмарке свои изделия представляют и умельцы. Например, стильные корзины и кашпо из ротанга, сплетенное по особой технологии. Рядом - настоящий рай для детей - мягкие игрушки, связанные из специальной пряжи.Вера Кольверт: "Очень нежные и приятные, созданные из плюшевой пряжи".
Обе ярмарки проработают до 2 апреля включительно с 12.00 до 20.00 часов. Найти их несложно, хотя бы по ароматному запаху мяса.
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