Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля

В Перми заработали сразу две городские ярмарки. Продуктами здесь торгуют исключительно местные производители.Если на ярмарке на ул. Советской Армии всего пара палаток, то здесь, возле ДК Гагарина, ассортимент традиционно большой. Например, представлены вкусности местные, шадейские- знаменитые пельмени, слепленные вручную и многое другое.Татьяна Мичкова: "Очень много разных начинок. На любой вкус. Телятина, свинина, пельмешки из редьки, голубцы, чебуреки, котлетки, все очень вкусное".Если пройти чуть дальше, можно увидеть копченую рыбу. Ловят ее не в наших краях, а вот коптят прямо в Перми на Ольхе. На ней же томят и колбасу уже собственного производства.В целом цены на продукцию подросли, признаются производители. Обусловлено это той же самой стоимостью корма для домашнего скота и другими удорожаниями. А за этим прилавком сладости- 9 видов халвы, козинаки, вишня в шоколаде."Клюква в йогурте. Внутри цукат клюквы на фруктозе без обработки, снаружи натуральная йогуртовая заливка, а не сахарная глазурь. Йогуртовая заливка тает во рту и получается нежный кисло-сладкий вкус". А вот пример того, как хобби превращается в доход. Традиционно на ярмарке свои изделия представляют и умельцы. Например, стильные корзины и кашпо из ротанга, сплетенное по особой технологии. Рядом - настоящий рай для детей - мягкие игрушки, связанные из специальной пряжи.Вера Кольверт: "Очень нежные и приятные, созданные из плюшевой пряжи".Обе ярмарки проработают до 2 апреля включительно с 12.00 до 20.00 часов. Найти их несложно, хотя бы по ароматному запаху мяса.