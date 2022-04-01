Губернатор Пермского края одобрил комплексный план развития Соликамска

На Системном часе по вопросам Соликамского городского округа губернатор Дмитрий Махонин одобрил комплексный план развития территории- для создания равных возможностей для всех жителей региона, вне зависимости от места проживания. Теперь планы нужно воплотить. Робот Роберт встречает ребят в Соликамской центральной детской библиотеке, которая преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Изменилось помещение, появилась современная техника.Татьяна Корлякова, заведующая центральной детской библиотекой Соликамска: "Мы проводим мероприятия с помощью новых гаджетов, что еще более разнообразит эту работу. Ребятам, конечно, это очень нравится".А это здание уездного казначейства, отреставрированное, готовое к открытию, как часть местного краеведческого музея. По соседству – дом воеводы, Троицкий собор и Воскресенская церковь. Их также будут реставрировать.Дмитрий Перминов, житель Соликамска: "Город развивается, реализуются проекты. Не просто говорится о них и декларируется, а конкретно они начинают работать".И так, по словам Дмитрия, по всему Соликамску. Не забывают про историю и строят новые здания. Например, корпус второй гимназии, а по соседству ледовая арена. Оба объекта откроются уже в этом году.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны видеть перспективы, куда мы движемся, понимать наши бюджетные возможности, комплексно подходить к территориям, к их развитию. Посмотреть, что регион может предпринять".Соликамский округ стал темой обсуждения на Системном часе у губернатора. Дмитрию Махонину представили план развития территории, рассказали о грядущем юбилее Соликамска.Евгений Самоуков, глава Соликамского ГО: "Будем двигаться, и расставлять приоритеты. Договорились с Дмитрием Николаевичем, в ближайшее время подготовимся и проведем первый организационный комитет по подготовке к 600-летию"При этом все планы строятся, опираясь на мнения жителей. Так, скоро отремонтируют лестницу, которую в народе зовут потемкинской – за ее протяженность. Уже сделана «Соляная верста» – проект по благоустройству берега речки Усолки.«Соляную версту» пройдешь – детский сользавод найдешь. Такая детская площадка. Оборудовано все грамотно, вокруг установлены скамейки, чтобы взрослые могли отдохнуть, и конечно, пространство для того, чтобы резвилась детвора.Мнения жителей находят поддержку краевых властей. Работают нацпроекты и региональные программы. А география – весь регион. Расстояние и удаленность территории роли здесь не играют.