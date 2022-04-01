← Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля
В Перми скончалась 15-летняя школьница, на которую упала глыба льда
Напомним, происшествие случилось вечером 24 марта. В результате схода снега и льда с крыши дома, пострадала 15-летняя девочка. С тяжелыми травмами она была доставлена в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, следователи предъявили обвинение руководителю управляющей компании ООО УК «Владимирский» по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ( "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В связи со смертью пострадавшей, статью переквалифицируют на более тяжкую.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля
Расправился с новорожденными щенками. В Березниках возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
Губернатор Пермского края одобрил комплексный план развития Соликамска
В Пермском крае проходят рейды ГИБДД "Встречная полоса"
В России проиндексировали социальные пенсии
Стартует основной этап приёмной кампании в первые классы
Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась тренировка оперативных служб
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2022
Чем живёт Пермский район?
В условиях санкций застройщикам предложили менять импортные материалы на российские аналоги
Добавить комментарий: