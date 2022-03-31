Чем живёт Пермский район?

Накануне прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Махонина и главы Пермского района Владимира Цветова. Встреча укладывается в рамки известной идеологии краевого правительства, чтобы у жителей Прикамья были равные возможности, независимо от удаленности территории от Перми. Пока папа занимается на уличных тренажерах, маленькая Злата наслаждается погодой. На эту площадку семья Кузнецовых приходит регулярно с самого открытия.

Артем Кузнецов: "Прийти, маленько позаниматься, размяться, ребенка приобщить к спорту".

Буквально в 50 метрах - новый стадион, его построил тоже осенью прошлого года. У школьников тут проходит физкультура. А когда занятия заканчиваются, провести время с пользой приходят и местные жители.

Владимир Худорожков, директор ДЮСШ «Вихрь»: "Здесь есть беговая дорожка 200 метров со специальным покрытием. Баскетбольная площадка, волейбольная площадка".

Этот физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построен в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Впрочем, год был богат на открытия: построено 12 объектов социальной инфраструктуры, сегодня в стадии строительства 3, проектируется ещё 7. Так, в июне в Кондратово открыл свои двери новый детский сад «Акварельки» на 280 мест. Для малышей тут сделали сенсорную комнату для релаксации, хореографический зал, изостудию и кабинет логопеда.

Оксана Талантова, заведующая детским садом «Акварельки»: "Данный зал позволит нам погрузить малышей в мир танца".

Еще один важный объект - новый корпус школы имени Каменского в Сылве. Ее открытие позвонило разделить начальные классы от старших. Здесь же в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали и местный ДК. Об итогах работы за год сегодня губернатору Дмитрию Махонину доложил глава Пермского района.

Владимир Цветов, глава Пермского района: "Главное достижение прошедшего года - принятие решения и советами депутатов поселений, и Земским собранием района о преобразовании в муниципальный округ. Это та задача, которая ставилась передо мной Дмитрием Николаевичем. Спустя год она решена".

Как заявлено, комплексное развитие территорий в приоритете краевых властей. Это даст равные возможности жителям независимо от удаленности от краевого центра.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я знаю, что в апреле Законодательное собрание будет рассматривать закон о создании муниципального округа. И мы будем поддерживать в рамках тех механизмов по муниципалитетам, которые объединились. Насколько помнится - 1 млрд субсидий будет перечислено в местный бюджет".

В Петровке вовсю идет подготовка на стадионе. Здесь в мае пройдет первенство района по футболу среди школьников. Наблюдать за соревнованиями можно с трибуны. Делать это будет комфортно в любую погоду, потому что здесь устроен специальный навес.