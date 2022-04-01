← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2022
Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась тренировка оперативных служб
По информации Пермского городского управления гражданской защиты, в этом году ожидается умеренно-положительный сценарий прохождения весеннего половодья. Вместе с тем, город должен быть готов к любому развитию событий.
В ходе второй части тренировки прошёл строевой смотр готовности сил и средств, привлекаемых к работе в половодье. На территории Кировского района в рамках учений отработали мероприятия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, возникшей в результате половодья.
По результатам штабной тренировки определено, что город готов к безаварийному прохождению весеннего половодья в 2022 году.
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