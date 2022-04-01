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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2022

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Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась тренировка оперативных служб

В департаменте общественной безопасности администрации Перми сообщили, что в городе состоялась штабная тренировка, целью которой стала проверка готовности к выполнению задач в условиях весеннего паводка. Тренировка состояла из двух частей – теоретической и практической. В ходе теоретической части были заслушаны доклады глав районных администраций и представителей различных служб города по готовности к безаварийного прохождения весеннего половодья.
По информации Пермского городского управления гражданской защиты, в этом году ожидается умеренно-положительный сценарий прохождения весеннего половодья. Вместе с тем, город должен быть готов к любому развитию событий.
В ходе второй части тренировки прошёл строевой смотр готовности сил и средств, привлекаемых к работе в половодье. На территории Кировского района в рамках учений отработали мероприятия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, возникшей в результате половодья.
По результатам штабной тренировки определено, что город готов к безаварийному прохождению весеннего половодья в 2022 году.

Опубликовано: 01.04.2022 в 08:30 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2022

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