В условиях санкций застройщикам предложили менять импортные материалы на российские аналоги

К концу года в Пермском крае планируют сдать более одного миллиона квадратных метров жилья. Как этого добиться в условиях санкций, обсуждали на заседании регионального правительства. Так, застройщикам предлагается в случае необходимости менять импортное оборудование и материалы на российские аналоги. Для этого в ближайшее время заработает технический совет при краевом Минстрое, который займётся корректировкой действующей проектной документации, при необходимости - замены. Уже создан оперативный штаб, задача которого обеспечить работу строительной отрасли в условиях санкций.Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "На территории Пермского края сейчас достаточно производителей, которые вошли в плотный контакт с нами, и предлагают свои материалы. Информацию о наших производителях, в первую очередь, пермских, мы размещаем у себя на сайте, размещаем в средствах массовой информации, доводим её до наших застройщиков, чтобы можно было оперативно принимать решения о замене того или иного вида материалов".