В условиях санкций пермский хладокомбинат «Созвездие» расширяет ассортимент

Для поддержки местных производителей губернатор Дмитрий Махонин посетил хладокомбинат "Созвездие". Сегодня здесь переходят на новые технологии, исключающие импортные составляющие. В целях - остаться крупнейшим в стране производителем мороженого.Производственная новинка пермского хладокомбината - эскимо с молочным шоколадом в пломбире с миндалем. Задача укладчика, чтобы партия на ленте шла ровно прямиком на упаковку.Здесь, на хладокомбинате «Созвездие», на настоящий момент производят 140 видов мороженого. После реконструкции производственные мощности удалось увеличить с 4 тысяч тонн в год до 12. Здесь стоит самая скоростная линия, которая дает 27 тысяч стаканчиков в час. Это позволило фабрике стать одной из крупнейших в России.Продукция «Созвездия» широко известна и в России, и за рубежом. Так, в феврале более 28 тонн мороженого отправились в Шанхай. Вновь появившаяся задача этого года – частично перейти на отечественное оборудование, которое не уступит по качеству импортному, и заменить некоторые ингредиенты. В этом направлении уже трудятся технологи.Людмила Смирнова, начальник цеха Пермского хладокомбината «Созвездие»: "Это стабилизационные системы, это глазури, это шоколад. По вкусу это наши аналоги, они еще и превосходят".На хладокомбинате есть собственная приемка молока. Оно здесь от местных производителей. Основные ингредиенты - сливки, сахар, сыворотка, стаканчики тоже свои, российские. Производство сегодня посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Импортозамещение в настоящих реалиях - в приоритете краевых властей. Важная задача - сохранить действующие производства и открыть новые.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы считаем, что перспективы достаточно неплохие, и самое главное, что мы видели достаточно большой объем импортозамещения с точки зрения и технического оборудования, упаковки, что уже говорить о сырье. В данном случае у нас по этому предприятию только радужные планы на развитие".В планах хладокомбината на этот сезон выпустить четыре новых вида мороженого. Один из них - эскимо в молочном шоколаде с миндалем, который сегодня пошел в производство - уже в скором времени окажется на прилавках.