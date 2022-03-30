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В условиях санкций пермский хладокомбинат «Созвездие» расширяет ассортимент
Производственная новинка пермского хладокомбината - эскимо с молочным шоколадом в пломбире с миндалем. Задача укладчика, чтобы партия на ленте шла ровно прямиком на упаковку.
Здесь, на хладокомбинате «Созвездие», на настоящий момент производят 140 видов мороженого. После реконструкции производственные мощности удалось увеличить с 4 тысяч тонн в год до 12. Здесь стоит самая скоростная линия, которая дает 27 тысяч стаканчиков в час. Это позволило фабрике стать одной из крупнейших в России.
Продукция «Созвездия» широко известна и в России, и за рубежом. Так, в феврале более 28 тонн мороженого отправились в Шанхай. Вновь появившаяся задача этого года – частично перейти на отечественное оборудование, которое не уступит по качеству импортному, и заменить некоторые ингредиенты. В этом направлении уже трудятся технологи.
Людмила Смирнова, начальник цеха Пермского хладокомбината «Созвездие»: "Это стабилизационные системы, это глазури, это шоколад. По вкусу это наши аналоги, они еще и превосходят".
На хладокомбинате есть собственная приемка молока. Оно здесь от местных производителей. Основные ингредиенты - сливки, сахар, сыворотка, стаканчики тоже свои, российские. Производство сегодня посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Импортозамещение в настоящих реалиях - в приоритете краевых властей. Важная задача - сохранить действующие производства и открыть новые.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы считаем, что перспективы достаточно неплохие, и самое главное, что мы видели достаточно большой объем импортозамещения с точки зрения и технического оборудования, упаковки, что уже говорить о сырье. В данном случае у нас по этому предприятию только радужные планы на развитие".
В планах хладокомбината на этот сезон выпустить четыре новых вида мороженого. Один из них - эскимо в молочном шоколаде с миндалем, который сегодня пошел в производство - уже в скором времени окажется на прилавках.
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