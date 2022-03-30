В ходе марафона «Дума онлайн» депутатам поступило 63 звонка

Вопросы и претензии к власти пермяки могли озвучить в ходе марафона «Дума онлайн». Это череда прямых депутатских телефонных линий и своеобразный дистанционный прием, во время которого можно было спрашивать и жаловаться.У дома №8 вместо пешеходной дорожки теперь парковка, жалуется жительница Мотовилихи. История тут же становится поводом для депутатской проверки. Её проведёт Илья Власов.Илья Власов, депутат Пермской городской Думы: "Вместе с представителем администрации Мотовилихинского района выйдем на место, посмотрим и все возможные меры предпримем".Вице-спикер Пермской думы Максим Спиридонов берется лично простимулировать коммунальщиков в ответ на жалобу о затопленном гараже. А еще девушка позвонила узнать, правда ли, что в её микрорайоне собрались создавать ТОС.Как оказалось, история эта - про «Боровики» в округе Максима Спиридонова. И ТОС здесь действительно создают.Анжелика Шадрина, начальник отдела по работе с общественностью администрации Дзержинского района Перми: "На сегодняшний день выдвижение делегатов уже подходит к концу, и ориентировочно в течение месяца пройдет учредительная конференция по созданию ТОСа".Боровики новый микрорайон, здесь живут три тысячи человек. У инициативной группы по созданию ТОСа уже есть план первоочередных дел.Екатерина Марамыгина, член инициативной группы по созданию ТОС «Боровики»: "Благоустройство на этой аллее не закончилось, поэтому хотелось бы как-то все-таки общими усилиями привести аллею в порядок".У жителей Боровиков есть прекрасный пример — ТОС расположенного неподалеку микрорайона.Кстати, вот эта спортивная площадка в микрорайоне Боровики была некогда построена силами соседнего ТОС «Заречный».Оказалось, правда, что один из самых больших домов в Боровиках почему-то остался в стороне от общего порыва.Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской Думы: "Да, вы правильно подметили: Хабаровская, 56 - большущий дом, огромный дом, но там как-то так получилось, что инициативы большой нет ни от жителей, ни от председателя ТСЖ. Там люди путают вообще ТОС и ТСЖ, и такое отношение пока не понятное. Поэтому очень рад я, что вы у нас нашлись".Не все проблемные моменты удалось также быстро разрешить во время сегодняшнего онлайн марафона. 63 звонка поступило, вопросов прозвучало еще больше. Ответы и помощь, как всегда, последуют по каждому из них.