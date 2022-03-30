Готовьте ваши денежки. В крае дорожает эвакуация автомобилей

В Пермском крае автовладельцам придётся искать эвакуированные автомобили на новых штрафстоянках и платить за них по новым тарифам.В краевом Минтрансе рассказали, что с середины апреля начинают действовать новые контракты с эвакуаторщиками. Требования ужесточились. Так, подрядчиков обязали иметь минимум два сертифицированных эвакуатора, оснащённых системой ГЛОНАСС. Охранять и вести видеонаблюдение на ограждённых штрафстоянках. Для комфорта автовладельцев на территории должно находиться помещение площадью не менее 10 квадратных метров.Заниматься эвакуацией в Прикамье будет 21 организация, именно столько предусмотрено лотов. В некоторых муниципалитетах конкурс ещё продолжается. В Минтарифе также утвердили новые тарифы, которые будут действовать 5 лет в течение действия госконтракта. Например, тариф для Перми составит 2150 рублей за один автомобиль, для остальных территорий края – он варьируется от 2000 до 2450 рублей. До конца года планируют запустить электронное приложение, с помощью которого владельцы смогут оперативно узнавать местонахождение своего авто.Игорь Морозов, руководитель Инспекции государственного технического надзора Пермского края: "Мы считаем, что это упростит, ускорит получение автомобиля, потому что у нас договором на сегодняшний день предусмотрено размещение на территории стоянок сотрудников ГИБДД. Сейчас, как происходит - водитель вынужден сначала ехать в ГИБДД - оформлять разрешение на выдачу автомобиля, а потом уже ехать на штрафстоянку забирать. Мы это совместим".