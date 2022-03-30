В Закамске ликвидируют аварию на коллекторе

В пермском Закамске ликвидируют последствия ЧП на древнем коллекторе. Здесь ранее возник провал, куда практически полностью ушел грузовик. Наверно, каждый житель близлежащих домов перед работой подошёл посмотреть, чем закончилась история с провалом мусоровоза в канализационный коллектор. Любопытство не остановил и сильный запах, идущий из ямы.За ночь размер ямы еще увеличился. По всему периметру установили забор, чтобы оградить от неё детей и взрослых. Полностью перекрыта и проезжая часть, на машине к месту провала не подъехать. Установлено освещение в темное время суток.Правда, оградить людей от запаха эти меры не способны. Пахнет, как на зловонном болоте.Любовь Безматерных: "В соседнем доме живу, конечно, неприятно, если будет так пахнуть. В дом попадает запах. Обычно такие проломы быстро не делают, да?"На этот вопрос ответили в компании «Новогор-Прикамье». В течение дня делали экспертизу, нужно понять характер повреждений, только после этого начнут замену труб.Пресс-служба «Новогор-Прикамье»: «Железобетонный трубопровод, действующий с 1974 года, диаметром 1,5 метра исследуют с помощью теледиагностического оборудования. После завершения обследования аварийного участка будет решено, каким методом восстанавливать целостность трубы». Без ответа остается один вопрос: почему крупногабаритные машины ездили по коллектору, который был без ремонта почти полвека. Полностью восстановить проезд хотят с первым серьезным потеплением. До этого будет временная дорога.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района Перми: "Будут проведены временные работы по благоустройству, а с наступлением положительных погодных условий будет сделано благоустройство с восстановлением зеленого хозяйства. Временное благоустройство позволит проезжать машинам".Обещают, что на время ремонта не будут отключать электричество и подачу воды в квартирах людей.«Извините, пермяки, извините. Трубы новые кладём, потерпите», - так гласит табличка рядом с провалом. Между тем, местные жители долго ждать не хотят. Потому что с потеплением, которое обещают на ближайшие дни, запах из ямы усилится, и терпеть его никто не хочет.