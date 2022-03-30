← Музыкальные школы Прикамья получили новые инструменты и оборудование
Готовьте ваши денежки. В крае дорожает эвакуация автомобилей →
В Закамске ликвидируют аварию на коллекторе
За ночь размер ямы еще увеличился. По всему периметру установили забор, чтобы оградить от неё детей и взрослых. Полностью перекрыта и проезжая часть, на машине к месту провала не подъехать. Установлено освещение в темное время суток.Правда, оградить людей от запаха эти меры не способны. Пахнет, как на зловонном болоте.
Любовь Безматерных: "В соседнем доме живу, конечно, неприятно, если будет так пахнуть. В дом попадает запах. Обычно такие проломы быстро не делают, да?"
На этот вопрос ответили в компании «Новогор-Прикамье». В течение дня делали экспертизу, нужно понять характер повреждений, только после этого начнут замену труб.
Пресс-служба «Новогор-Прикамье»: «Железобетонный трубопровод, действующий с 1974 года, диаметром 1,5 метра исследуют с помощью теледиагностического оборудования. После завершения обследования аварийного участка будет решено, каким методом восстанавливать целостность трубы». Без ответа остается один вопрос: почему крупногабаритные машины ездили по коллектору, который был без ремонта почти полвека. Полностью восстановить проезд хотят с первым серьезным потеплением. До этого будет временная дорога.
Михаил Борисов, глава администрации Кировского района Перми: "Будут проведены временные работы по благоустройству, а с наступлением положительных погодных условий будет сделано благоустройство с восстановлением зеленого хозяйства. Временное благоустройство позволит проезжать машинам".
Обещают, что на время ремонта не будут отключать электричество и подачу воды в квартирах людей.
«Извините, пермяки, извините. Трубы новые кладём, потерпите», - так гласит табличка рядом с провалом. Между тем, местные жители долго ждать не хотят. Потому что с потеплением, которое обещают на ближайшие дни, запах из ямы усилится, и терпеть его никто не хочет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Музыкальные школы Прикамья получили новые инструменты и оборудование
"Страна Чукоккола": в Перми проходит конкурс рисунка к юбилею Чуковского
"Пермская волна": в "Олимпии" пройдут Всероссийские соревнования по плаванию
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.03.2022
В Параде Победы примет участие наибольшее количество техники за всю историю празднования Дня Победы в Перми
В Параде Победы примет участие наибольшее количество техники за всю историю празднования Дня Победы в Перми
31 марта в Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
31 марта в Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
Евгений Климов выиграл чемпионат России на большом трамплине
В Перми завершаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой
Добавить комментарий: