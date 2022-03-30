Музыкальные школы Прикамья получили новые инструменты и оборудование

В Пермском крае в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в музыкальных школах обновляют материально-техническую базу – учреждения получают новые инструменты, оборудование и литературу.В Лысьвенском округе в учреждение поступили многотембровый трехголосный баян «Тула», натурный фонд для художников (анатомические пособия, муляжи фруктов и овощей) и более 300 новых учебников по сольфеджио, музыкальной литературе, учебных пособий. До конца года школа получит рояль, пианино и другие инструменты.В детской музыкальной школе Оханского округа (с. Острожка) появились интерактивная панель и первая партия инструментов из города Тулы – восемь баянов. Кроме инструментов здесь ожидают компьютеры, музыкальный центр и микрофоны, ученические столы, стулья, учебно-методические пособия и литературу.Всего в этом году благодаря нацпроекту будет обновлена материально-техническая база школ искусств и музыкальных школ из Чусовского, Чернушинского, Октябрьского округов, Березников и Перми.Для музыкальных школ Прикамья в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, до конца года будет приобретено и поставлено 170 музыкальных инструментов. Среди них – пианино, цифровые аккордеоны, баяны, виолончели, флейты, скрипки, классические гитары. Это количество не окончательное, планируется увеличить эту цифру и приобрести дополнительные инструменты.