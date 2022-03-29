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В Параде Победы примет участие наибольшее количество техники за всю историю празднования Дня Победы в Перми →
В Параде Победы примет участие наибольшее количество техники за всю историю празднования Дня Победы в Перми
"В этом году мы привлекаем порядка 30 единиц различной техники, и это самое большое количество за всю историю проведения парадов в Перми. До этого в прохождении войск принимало участие максимум 24 единицы техники, – рассказал руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.
Также 9 мая в Перми состоится возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. На набережной Камы в этот день будет звучать музыка, разместятся тематические фотозоны. Праздничный день завершится салютом длительностью в 10 минут, который можно увидеть с большинства центральных точек города. Место запуска фейерверка решено оставить прежним – это будет площадка спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник».
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31 марта в Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
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