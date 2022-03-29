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31 марта в Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки →
31 марта в Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
На ярмарке жители и гости города смогут приобрести качественную продукцию по приемлемым ценам от местных производителей: мёд, мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыбу, деревенское куриное яйцо, изделия ручной работы, кондитерскую продукцию и многое другое.
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