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← В Перми завершаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

31 марта в Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки →

Евгений Климов выиграл чемпионат России на большом трамплине

Пермский призёр зимней Олимпиады в Пекине Евгений Климов выиграл чемпионат России на большом трамплине. На соревнованиях в Нижнем Тагиле наш земляк был первым в обоих раундах, набрав 213,2 балла. В двух своих попытках Климов улетел на 121,5 и 129 метров, опередив своего напарника по олимпийской команде Д. Садреева. Кроме того, в прыжках на лыжах с трамплина HS 85-109 Евгений Климов занял второе место.

Опубликовано: 29.03.2022 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми завершаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

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