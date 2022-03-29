"Расцветай, город". Краснокамск - центр культуры Пермского края

В Краснокамске стартовал проект "Расцветай, город". В этом году Краснокамск стал центром культуры Пермского края, а это отличная возможность измениться и поменять отношение горожан к своей малой родине к лучшему. Игорь Быкариз, глава Краснокамского ГО: "Нам очень хочется поднять чувство гордости наших жителей в том, что они живут в этом городе, в районе, округе, наша задача сегодня - вовлечь в этот проект всех, от мала до велика!"Проект включает в себя несколько блоков, речь идёт о многочисленных мероприятиях: спектаклях, концертах, культурных и волонтёрских акциях, которые будут проходить в течение всего года, и надо сказать, что опыт у краснокамцев уже имеется.Ирина Ивенских, депутат Государственной Думы РФ: "Краснокамск уже третий раз становится культурной столицей, и это тоже особый знак, это говорит об активной позиции, работников, прежде всего, культуры! "А ещё сам город в прямом смыслу будет преображаться. Вот, один из примеров – на улице Карла Маркса построили и сдали новый дом, куда смогли переехать жители из ветхого и аварийного жилья.Ещё в планах обновление скверов Бажова и Технического посёлка - достопримечательного места города. Здесь, на сегодняшний день сохранились три деревянных коттеджа, где жили инженеры и технические сотрудники - строители бумкомбината. Начало реновации было положено раньше, когда в одном из зданий открылся Детский музей игрушки. Опыт оказался успешным, так что следующей стала идея сделать весь технический посёлок своеобразным музейным кварталом. Таким образом в одном из домов после ремонта планируется открыть музей орденов. А в другом - интерактивный музей бумаги, ведь Краснокамск изначально начинался, как город бумажников.Вероника Вилисова, житель Краснокамска: "Я считаю, что это правильно и актуально. Это же наша история, история нашего города, и мы должны детей своей истории обучать, где он живёт, где родился, в каком городе".За всеми событиями стоит труд многих людей - неравнодушных к своей малой родине, готовых приложить усилия, чтобы город стал лучше, наполнился действием и смыслом.Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ «Губерния»: "Мы от души желаем конечно же коллегам творческого рывка, роста профессиональной компетенции, и, конечно же, новых открытий в себе".Так что при желании будет и результат. А в том, что он будет, не сомневается никто . Активность одних может побудить к действию других, один проект дать старт следующим. А краснокамцы показали, что к участию они готовы - пример тому флешмоб, в котором приняли участие десятки людей.