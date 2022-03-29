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В Перми подвели итоги краевого конкурса инструментальных концертов
Конкурс проходит по инициативе пермского театра оперы и балета, среди лауреатов члены жюри отберут ещё и участников детского симфонического оркестра. Вместе с профессиональным оркестром театра они сыграют перед пермяками в День защиты детей.
Валерий Платонов, председатель жюри конкурса инструментальных концертов: "Симфоническим концертам лет 60, я точно не помню дату, когда впервые было, но очень давно. Где- то в 60-е годы прошлого столетия. Но уже и традиция конкурсов этих тоже очень давняя. Тут нет прямой зависимости между занятым местом и участием в концертной программе, потому что концертная программа это ещё и действо - должно быть интересным тем, кто придёт в зал".
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