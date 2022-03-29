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РЖД оштрафовали за состояние пермского железнодорожного вокзала "Пермь-2"
Еще летом 2021 года вокзал посетили сотрудники Роспотребнадзора и выявили нарушения в эксплуатации общественных помещений, зданий и транспорта. Например, температура воздуха в зоне пребывания пассажиров и уровень искусственной освещенности не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. На асфальтовом покрытии платформ и дорожек были выбоины и трещины.
В итоге РЖД - как владельца вокзала - оштрафовали, в компании с этим не согласились и подали апелляцию. Но в краевом суде решение нижестоящей инстанции поддержали.Пермский краевой суд: "ОАО «РЖД», осуществляя деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе соблюдать обязательные санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений".
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