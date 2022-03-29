Победители "Театрального Приволжья" получат гранты на постановку нового спектакля

Во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей Фестиваля «Театральное Приволжье». В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа.Причина для ликования - весомая. Пермский студенческий театр «17-я скрипка» получает главный приз окружного Фестиваля «Театральное Приволжье». Победителей оглашают в прямом эфире из студии в Ижевске.И это не единственная победа прикамцев. Высших наград фестиваля удостоены главная женская роль и режиссура Юлии Артемьевой в спектакле «Корова». Постановка по рассказам Андрея Платонова, в центре которой история первой любви.Юлия Артемьева, режиссёр пермского студенческого театра «17-я скрипка»: "Это такая история на все времена - про мальчика, про то, как начинается его жизнь, про впечатления, про первые потери, про то, как жить дальше с этими потерями".Конкурс поделён на части. Во время регионального проходят десятки интересных событий - экскурсии, мастер-классы, и, конечно, сам смотр. Театральные постановки нынче представили более 400 коллективов Приволжья. На окружном этапе видеоверсии лучших спектаклей выставляют на сайте. И, наконец, победителей голосованием определяют в марте.Елена Старостина, председатель жюри, Заслуженная артистка России, директор пермского Дома актёра: "Было очень много и интересных работ, и современных, очень талантливых, искренних, и потом было такое количество людей - 67 коллективов у нас в крае. Это просто замечательно. Это целое театральное поле".Фестиваль «Театральное Приволжье» — один из 13 социальных проектов, которые реализует Аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.Сергей Половников, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Задача всей этой работы сводится к тому, чтобы молодые люди могли реализовываться за счёт тех сфер, которые им наиболее интересны. Либо это спорт, либо это творчество, либо это какие-то патриотические мероприятия - любовь к малой Родине".Кроме признания и ценных призов, победители номинаций - молодёжные и детские коллективы - получают ещё и целевые гранты на постановку нового спектакля - от 100 до 200 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа.Для понимания важно - фестиваль именно любительских коллективов. А значит, в нём не могут принимать участие студенты и школьники, обучающиеся по направлениям «Культура и искусство». Что, впрочем, не умаляет актёрского мастерства его лауреатов.