За сутки в Прикамье выявлен 481 случай коронавируса

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По состоянию на утро 29 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 437 637 человек. 1 375 121 житель завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 68 пациентов. Из них 20 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 642 человека.
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