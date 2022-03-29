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В Прикамье в этом году планируется построить более миллиона квадратных метров жилья
"На сегодняшний день три муниципальных образования - Коса, Большая Соснова и Гремячинск - эти программы на согласование не предоставили, - рассказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - 11 муниципальных образований до сих пор не определили реальную потребность в строительстве многоквартирных домов в своих муниципальных образованиях".Здесь же подвели итоги исполнения бюджетов муниципальных образований за прошлый год. Высокий процент расходов - более 95, в том числе по бюджету развития - показали Частинский, Березовский, Сивинский, Юсьвинский муниципальные округа и ЗАТО Звездный. В аутсайдерах - Куединский, Осинский, Чердынский, Гремячинский, Косинский округа, где бюджет развития исполнили от 40% до 60%. Если эти муниципалитеты и дальше будут неэффективно реализовывать бюджетные деньги, то средства направят на другие нужды регионам.
Лидерами по просроченной кредиторской задолженности оказались Александровский, Кунгурский, Гремячинский округа с общей суммой 42 млн рублей.
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