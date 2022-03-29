В Прикамье в этом году планируется построить более миллиона квадратных метров жилья

В Прикамье в этом году планируется построить 1 миллион 300 тысяч кв. метров жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили накануне на Совете глав при губернаторе. До конца 2024 года планируется 20 тысячам переселенцев из аварийных домов предоставить почти 311 тысяч кв. метров жилья. Перед первыми лицами муниципалитетов поставлена задача сформировать проекты по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов на их территории до 30 мая."На сегодняшний день три муниципальных образования - Коса, Большая Соснова и Гремячинск - эти программы на согласование не предоставили, - рассказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - 11 муниципальных образований до сих пор не определили реальную потребность в строительстве многоквартирных домов в своих муниципальных образованиях".Здесь же подвели итоги исполнения бюджетов муниципальных образований за прошлый год. Высокий процент расходов - более 95, в том числе по бюджету развития - показали Частинский, Березовский, Сивинский, Юсьвинский муниципальные округа и ЗАТО Звездный. В аутсайдерах - Куединский, Осинский, Чердынский, Гремячинский, Косинский округа, где бюджет развития исполнили от 40% до 60%. Если эти муниципалитеты и дальше будут неэффективно реализовывать бюджетные деньги, то средства направят на другие нужды регионам.Лидерами по просроченной кредиторской задолженности оказались Александровский, Кунгурский, Гремячинский округа с общей суммой 42 млн рублей.